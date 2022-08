Viktoria Köln steigt in den eSports ein und sucht junge Talente

Gemeinsam mit der Academy of eSports, unter anderem mit der Beteiligung des bekannten FIFA-Profis Erhan „Dr. Erhano“ Kayman, sollen gezielt keine bereits in der FIFA-Szene bekannten Gesichter verpflichtet werden. Stattdessen stehen Spieler aus der Umgebung auf dem Zettel, die sich über einen offenen Casting-Aufruf bei Viktoria Köln bewerben und in verschiedenen Qualifier miteinander messen dürfen. Am Ende werden drei Spieler bei der Viktoria unter Vertrag genommen.