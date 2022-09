FIFA 23: Chaos bei Web-App Release nervt die Spieler

Viele Spieler ärgerten sich am frühen Donnerstagmorgen über technische Probleme beim Öffnen der App. Das EA-Konto sei nicht mit dem passenden FUT-Verein verknüpft, hieß es beim Anmeldeversuch. Deshalb solle man sich zunächst am PC oder der Konsole in FIFA Ultimate Team anmelden, um die Web-App zu nutzen.