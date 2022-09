FIFA 23: Der letzte Tanz! Raus mit Applaus – FIFA 23 im Test

Weil die FIFA die Namensrechte und Verknüpfungen mit EA aufkündigte, wird FIFA 23 der letzte Titel der Reihe bleiben. Auch abgesehen von einem namentlichen Nachfolger aus fremdem Hause. Für das letzte große Hurra hat EA noch einmal tief in die Trickkiste gegriffen und an allen möglichen Stellschrauben gedreht. Herausgekommen ist ein Spiel, das anders als in den Vorjahren weit mehr ist, als nur ein Datenupdate.