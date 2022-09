FIFA 23: Die besten Spieler Spaniens und Englands - Haaland nicht in den Top-10

Ähnlich brisant geht es in Spaniens La Liga zu. Dort erhält der neue Spitzenreiter ein Zwei-Punkte-Upgrade. Real Madrids Karim Benzema teilt sich mit 91 Punkten den ersten Platz als bester Spieler Spaniens. Noch nie wurde der 34-jährige Franzose so hoch in einem FIFA-Spiel bewertet. Nur Robert Lewandowski kommt an die Wertung heran und wird ebenfalls mit einer 91 ausgezeichnet. Der Pole verliert im Vergleich zum Vorjahr einen Punkt.