FIFA 23: Schnell und trickreich - Darum ist Mbappé der beste Spieler

Der Franzose bringt alles mit, was man sich von einem guten Stürmer in Ultimate Team erhofft: Schnelligkeit, Schussgenauigkeit, gutes Dribbling und 5-Sterne-Skills. Die Spezialbewegungen werden auch in FIFA 23 wichtig sein, und da kein weiterer Akteur der 91er-Riege die perfekten Dribblingmovements aufweisen kann, hebt das Mbappé deutlich vom Rest ab.