Langsamer, aber mit Effet - Ersteindruck & Preview von FIFA 23

Der Nachfolger, der vermutlich unter dem Namen EA Sports FC in den Handel kommen wird, soll dabei nicht von dem bekannten Gameplay und Co. abweichen. Nur der Name, der wird ein anderer sein. So oder so haben wir uns im Vorfeld zum eigentlichen Release mit FIFA 23 vor den Bildschirm und die Konsole geschwungen und uns einen ersten Eindruck des letzten FIFAs gemacht. Eines vorneweg: FIFA ist und bleibt FIFA, einen gigantischen Umbruch sucht man vergebens.