FIFA 23: Der beste Trading-Tipp! So verdient ihr schnell und einfach Münzen

Das betrifft in erster Linie die richtige Auswahl. Am besten eignen sich FUT-Karten, die aufgrund ihrer Werte häufig gespielt werden, von der Community gehyped werden, sich für SBCs nutzen lassen oder eine Spezialversion erhalten haben. Wichtig ist, dass die 100 Plätze eurer Transferliste dauerhaft mit 100 verschiedenen Spielern besetzt sind, die ihr stündlich in einem Pulk anbietet. Passende Chemistry Styles sowie umgeformte Positionen erleichtern die Methode.