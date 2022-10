FIFA 23: Garantiert mehr Siege! Diese Einstellungen machen euch besser

Neben den Kamerasettings müsst ihr auch bei den Controller-Einstellungen auf die Details achten. Der „Wettkampmeister-Wechsel“ sollte jederzeit eingeschaltet sein, da er in Online-Wettkämpfen wie FUT Champions ohnehin stets aktiviert ist. So wähnt ihr euch nicht in falscher Sicherheit, was beispielsweise automatische Befreiungsschläge angeht. Außerdem sollte der Reiter des Abschlusstimings auf „ein“ stehen, das Meistern dieses Features euch auf ein höheres Level heben kann.