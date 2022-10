FIFA 23 – So schießt ihr die derzeit besten Ecken

Eine erste Variante ist, den Ball vom Torwart wegzuschlagen. Dafür sollte von der rechten Ecke ein Rechtsfuß, von links ein Linksfuß, schießen. Spieler sollen nun so weit wie möglich Richtung Tor zielen, und auch mit dem rechten Stick so weit wie möglich in diese Richtung lenken. Der Cursor soll dabei mittig vom Ball platziert werden.