FIFA 23: VBL 2022/2023 nur auf PS5! Mehr Preisgeld und veränderter 90er-Modus

Köln, 27. Oktober 2022 – Die neue Saison der Virtual Bundesliga (VBL) beginnt im November. Gespielt wird zunächst in zwei unterschiedlichen Wettbewerben: Die VBL Open steht allen Spieler:innen in der Zeit vom 1. November 2022 bis Ende März 2023 in EA SPORTS FIFA 23 zur Teilnahme offen. In der VBL Club Championship treten die eSports-Teams von Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga zwischen dem 15. November und dem 26. März gegeneinander an.