FIFA 23: Weiter keine Reaktion! EA Sports ignoriert Pack-Skandal

Diejenigen, die nicht das Glück hatten, um 19 Uhr an der Konsole gewesen zu sein, das Pack aufgrund des anderen Namens ignorierten oder schlichtweg die Mechanismen des Online-Modus nicht in Gänze verstehen, müssen die Konsequenzen des Fehlers von EA ertragen. Ein erheblicher Münzennachteil gegenüber der Konkurrenz sowie einem Wertverlust des eigenen Teams zu so einem frühen Zeitpunkt nach Release tut nicht nur weh, sondern demotiviert extrem.