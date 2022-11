FIFA 23: Auftakt der Virtual Bundesliga ohne Anders Vejrgang - Meister Leipzig startet furios

An Spieltag zwei trafen die Sachsen im Featured Match der VBL-Übertragung auf den SSV Jahn Regensburg, die nach dem vorletzten Platz in der abgelaufenen Saison in diesem Jahr länger um die Playoff-Teilnahme kämpfen wollen. Nach dem Erfolg gegen den bayrischen Konkurrenten aus Augsburg an Matchday eins sind die Regensburger ebenfalls mit einem positiven Gefühl gestartet.