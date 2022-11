FIFA 23: Garantiert mehr Tore! Dieser Glitch verändert die Offensive

Um den Glitch zu aktivieren, müsst ihr in dem Moment, in dem euer Spieler den Ball für einen herkömmlichen Abschluss trifft, analog zum regulären Powershot lediglich L1 + R1 (PlayStation) oder LB + RB (Xbox) drücken. Obwohl das Zielen weiterhin manuell erfolgt, so könnt ihr damit aus nahezu jedem Torversuch das Maximale herausholen.