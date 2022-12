Bester Nachwuchszocker der DACH-Region! FIFA-Talent verstärkt Fokus Clan

So konnte Yilmaz in seinem Heimatland den Raiffeisen Club-Rookies Cup (FIFA 21) gewinnen, an dem nur aufstrebende FIFA-Talente im Alter von zwölf bis 16 Jahren teilnehmen dürfen. Eine Saison später konnte sich yigityz_ dann bereits für die Einzelmeisterschaft der Profis qualifizieren, bei der er sich bis ins Achtelfinale vorspielen konnte.