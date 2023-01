Diese Probleme muss EA so schnell wie möglich beheben

Spieler kaufen so anstrengend wie nie

„Wie steh ich nochmal in der WL?“

In der Liste der „derzeit untersuchten Probleme“ taucht darüber hinaus noch ein weiterer Bug auf, der in FIFA 23 bereits monatelang für Kopfschütteln sorgt: der fehlerhafte Weekend-League-Counter. Diese Anzeige sollte eigentlich nur eine Visualisierung der aktuellen WL-Statistik darstellen, doch schon die Einführung wurde zum Fiasko.

Auch wenn dies keine negativen Auswirkungen auf das Spieleerlebnis hat, so unterstreicht die Neuerung sinnbildlich die gängige Meinung innerhalb der FIFA-Community, wonach EA selbst für die simpelsten Änderungen zu unfähig sei. Alleine für das eigene Image sollte der Zähler so schnell wie möglich gefixt werden. Bis dahin müssen sich die FUT-Zocker weiter auf ihre grauen Zellen verlassen oder sich wahlweise einer Strichliste oder. dem Taschenrechner bedienen.

Das größte Problem in FIFA 23

Dieser Umstand fördert toxisches Verhalten - besonders seitdem in der Weekend League auch Niederlagen einen zusätzlichen Punkt bedeuten. Erkennt ein Spieler nach dem Anstoß, dass er seinem Kontrahenten qualitativ unterlegen ist oder gleicht er im späteren Verlauf glücklich aus, kann er ihn so um den sicher geglaubten Erfolg bringen. Ein Unding und vor allem in dieser Form absolut einmalig, was kompetitive Modi betrifft. Besonders hier muss EA endlich eingreifen.