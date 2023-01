FIFA 23: Die 4-3-2-1 in der Analyse - Das Geheimnis der neuen Meta-Formation

Betrachtet man die taktischen Einstellungen der Profis so werden einige Muster erkennbar. Neben einem ausgeglichenen Stil in Offensive und Defensive liegt der Fokus bei der Chancenerarbeitung auf „Direkte Pässe“ gepaart mit einer hohen Anzahl von Spielern im Strafraum (mindestens sechs Balken). Da sich das Geschehen so ins Zentrum verlagert, kombinieren die Pros diese Ausrichtung mit einer Breite von 30 im Angriff.