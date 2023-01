Novum! BVB-Star angeblich im Team des Jahres

Der Nationalspieler der Three Lions überzeugt vor allem mit seinen körperlichen Attributen sowie seinem Offensivdrang, was sich auch in den Stats seiner FUT-Version widerspiegelt. Hier kann er genau wie sein reales Pendant als Allrounder bezeichnet werden. Wie die TOTY-Karte des 19-Jährigen am Ende aussehen wird, ist bislang noch unklar. Jedoch kann anhand der vergangenen Jahre schon eine ungefähre Vorhersage getroffen werden.