Corona-Welle nach Champions League

Ex-Weltmeister entschuldigt sich

Die Ursache für die plötzliche Infektionswelle ist mittlerweile geklärt - MoAuba „ ist der Wirt“. Der ehemalige FeWC-Sieger meldete sich via Twitter zu Wort und gab zu, das Virus unwissentlich eingeschleppt zu haben. Außerdem entschuldigte er sich bei allen Mitstreitern, die er angesteckt habe. Zum Zeitpunkt des Offline-Events in London sei der Profi aus den Reihen der renommierten deutschen Organisation noch negativ gewesen.

Besonders bitter: Für den 26-Jährigen war das Turnier in der Hauptstadt Englands tatsächlich das erste LAN-Event seit Sommer 2020, da sich EA Sports in der Folge dazu gezwungen sah, jegliche Wettbewerbe aufgrund der Corona-Pandemie abzusagen. Nach zweijähriger Abstinenz konnten die Spieler in der abgelaufenen Saison zwar teilweise wieder in die Hallen zurückkehren, jedoch schaffte es Harkous nicht, sich für die entsprechenden Cups zu qualifizieren.