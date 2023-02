Das Ende der Krise? Gladbach schöpft neue Hoffnung in der VBL

Gladbach schöpft neue Hoffnung

Für Borussia Mönchengladbach ist der Traum von den Playoffs in der Virtual Bundesliga wieder wahrscheinlicher geworden. Nach zwei Siegen in FIFA 23 befinden sich die Fohlen nun in Schlagdistanz zur Top sechs.

Das Gladbacher Trio meldet sich im Kampf um die Playoffs zurück

© @borussia_esport