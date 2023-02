Deutscher Weltmeister verletzt sich schwer

Schlechte Nachrichten für die deutsche FIFA-Szene. Weltmeister Umut „ RBLZ_Umut “ Gültekin hat sich bei einem Unfall schwer an der Hand verletzt und bangt daher um seine sportliche Zukunft in FIFA 23.

Derzeit stehen hinter der Teilnahme an kommenden Turnieren noch große Fragezeichen, da nicht abzusehen ist, wie lange der eSportler aus dem Roster von RB Leipzig ausfallen wird. Doch was ist genau passiert?

So konnte es zur Verletzung kommen

Am Donnerstagabend postete der amtierende FeWC-Sieger ein Bild seiner lädierten linken Hand auf Twitter und klärte über die Verletzungsursache auf. So habe er sich bei einem Sturz von einem eRoller die Hand verstaucht sowie eine offene Wunde auf der Handfläche zugezogen.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Kompetitive Saison von FIFA 23 in Gefahr?

Am Wochenende findet mit dem zweiten FGS-Qualifier ein wichtiges Online-Turnier auf dem Weg zur Einzelweltmeisterschaft statt, bei dem Umut nun allem Anschein nach zum Zusehen verdammt ist. Bei der ersten Ausgabe in FIFA 23 hatte der 20-Jährige mit einer Top-8-Platzierung noch als bester Deutscher abgeschnitten.

Doch auch in diesem Fall könnte der Unfall seine Teilnahme verhindern. Es bleibt abzuwarten, wann Umut wieder mit dem Controller in der Hand auf höchstem Level antreten kann. Ein Blick in die Kommentarsektion unter seinem Post zeigt auf jeden Fall, dass die FIFA-Community sowie seine eSports-Kollegen ihm nur das Beste wünschen.