FC Bayern: Leon Goretzka bekommt starke Karte in FIFA 23

Es geht bergauf!

Nach zuletzt eher durchwachsenen Leistungen zeigt die Formkurve von Leon Goretzka so langsam wieder nach oben. Beim 1:0-Erfolg in der Champions League gegen Paris Saint-Germain vermochte der 28-Jährige zwar noch nicht zu glänzen, bot jedoch über die kompletten 90 Minuten eine solide Performance dar. Damit geht der FC Bayern auch dank der Hilfe des Mittelfeld-Motors mit einer guten Ausgangslage in das Rückspiel.

Die Rückkehr zur alten Stärke scheint auch EA Sports nicht entgangen zu sein, denn der Publisher der beliebten Fußball-Simulation bringt im Zuge der Road-to-the-Final-Promo erneut eine Spezialversion des deutschen Nationalspielers heraus - und die kann je nach Abschneiden in der Königsklasse noch viel besser werden!

Goretzka bekommt eine zweite Chance in FIFA 23

Mit seiner neuen Karte hat Goretzka bereits das zweite Mal im aktuellen Ableger der FIFA-Reihe die Chance, zu einem der besten Spieler im Ultimate-Team-Modus zu avancieren. Denn die Champions-League-Version des Münchners zählt zu den sogenannten Live-Objekten, die sich im Verlauf eines Wettbewerbs noch weiter upgraden können.

Schon im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Katar erhielt der gebürtige Bochumer eine solche Special Card, die jedoch aufgrund des schwachen Turniers der DFB-Elf nicht einmal im Ansatz ihr volles Potenzial ausschöpfen konnte. Dies soll sich nun ändern.

So wird die Karte von Goretzka noch besser

Schon mit dem ersten Sieg in der K.o.-Phase der Königsklasse erhalten alle neuen Live-Objekte ein Upgrade von +1. Kleiner Wermutstropfen für alle Fans des Bundesliga-Primus: Da das Hinspiel gegen PSG vor dem Start des Events stattgefunden hat, ist der Auswärtserfolg zumindest in FIFA 23 nutzlos. Ein Triumph im eigenen Stadion würde dann allerdings sogar eine Aufwertung von +2 bedeuten, da sich der Rekordmeister zudem für das Viertelfinale qualifizieren würde.

Die nächste mögliche Verbesserung kann durch den Einzug in die Top 4 erreicht werden. Hier kämen als Belohnung neben einem weiteren Overall-Upgrade von +1 noch drei neue Eigenschaften hinzu. Die Qualifikation für das Endspiel würde die Fähigkeiten mit dem schwachen Fuß auf fünf Sterne, also dem Maximum, anheben. Sollte Goretzka im Trikot des FCB schließlich den Henkelpott gen Himmel stemmen, würden auch Five Star Skill Moves sowie erneut +1 OVR dazukommen.