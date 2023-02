Wunderkind glänzt in der Champions League

Was für ein Debüt von FIFA-Wunderkind Anders „ RBLZ_Vejrgang “ Vejrgang! Gleich bei seinem ersten Offline-Turnier in der Solodisziplin kann der 17-Jährige auf ganzer Linie überzeugen. Mit fünf Siegen aus fünf Partien zog der junge Däne als bester Spieler der Zone „Europa Ost“ in die K.o.-Phase ein.

Anders Vejrgang brilliert bei LAN-Debüt in FIFA 23

Durch die Erfolge gegen Steffen „ Funino “ Pöppe (7:3), Antonio „ AntonioRadelja “ Radelja (6:4), Andrea „ Montaxer “ Montanini (4:1), Danilo „ Danipitbull “ Pinto (7:5) sowie Oliver „ OliBoli ″ Uttgrenund (8:3) schnappte sich Anders zudem den Nummer eins Seed in der Knockout Stage, wo er auf Dani „ Dani Visser “ Visser von Team Gullit trifft, die neben RB Leipzig und LDLC OL als einziges Team zwei Pros in der Ausscheidungsrunde stellen.

Amtierender Champion weiterhin dabei

Auch im Westen Europas haben insgesamt 32 Qualifikanten um den Einzug in die K.o.-Phase. gespielt. Die beste Performance lieferte der Niederländer Emre Yilmaz ab, der bereits am letzten Wochenende beim 2. FGS-Qualifier überzeugt hatte und sich dort erst im Grand Final knapp mit 4:3 geschlagen geben musste. Dieses Mal pflügte das Nachwuchstalent erneut über die Konkurrenz hinweg.

Die verbleibenden 32 eSportler reisen am 22./23. April erneut nach London, um in der Ausscheidungsrunde anzutreten. Hier wird das Starterfeld in einem Double-Elimination-Bracket auf acht Profis reduziert, ehe am 7. Juni 2023 im Vorfeld des Champions-League-Finals der Sieger in FIFA 23 gekürt wird. Auf den Gewinner warten neben der UCL-Trophäe noch 75.000 US-Dollar Preisgeld sowie ein Ticket für die Playoffs zum FIFAe World Cup.