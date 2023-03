Neuer MLS-Meister! Deutscher Profi verzaubert die USA

Was für ein Run!

FIFA-Profi Niklas „NRaseck7″ Raseck hat die eSports-Variante der Major League Soccer gewonnen und sich so zum Champion der USA gekrönt. In einem packenden Finale konnte er den brasilianischen Top-Favoriten Paulo „Paulo Neto“ Neto (Sieger MLS Series One und Two) von Atlanta United mit 9:6 besiegen.

Durch den Erfolg hat sich der 24-Jährige, der erst seit dieser Saison bei St. Louis City unter Vertrag steht, nicht nur ein Preisgeld in Höhe von 20.000 US-Dollar, sondern auch als erster Deutscher überhaupt ein Ticket für die Global Series Playoffs in FIFA 23 gesichert.

FIFA 23: Niklas Raseck sorgt für Novum

Als einer von 26 Vertretern der MLS-Klubs war Raseck zum Grand Final nach Austin gereist. Über die beiden vorangegangenen Events hinweg hatte sich der ehemalige eNationalspieler bereits durch konstant gute Leistungen in eine aussichtsreiche Position gebracht. Seine Bilanz von 13-10-2 aus den Einzelpartien gegen alle weiteren Teilnehmer bedeutete für den Deutschen eine Top-4-Platzierung und damit die direkte Qualifikation für das Viertelfinale.

Hier traf der 24-Jährige zunächst auf Mohamed „KingCJ0″ Alioune Diop von D.C. United. Zwei 2:1-Erfolge ebneten schließlich den Weg unter die besten vier, wo er es mit Ehsan „Lamps“ Zakeri zu tun bekam. In einem dramatischen Duell auf Augenhöhe gelang NR7 in der Nachspielzeit des Rückspiels der entscheidende Treffer zum Einzug ins Finale (6:5). Dort machte Niklas nach einem 4:4 in ersten Leg mit einem 5:2-Sieg in Leg zwei alles klar.

