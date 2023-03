Respektloses Verhalten! Elias Nerlich wettert gegen FIFA-Wunderkind Anders Vejrgang

Elias Nerlich übt harsche Kritik an FIFA-Wunderkind

Dem Co-Owner und CEO des Fokus Clans, der beim Offline-Event in der Domstadt auch als FIFA-Experte respektive Kommentator zugegen war, stieß das respektlose Verhalten des Leipzigers erneut übel auf. Besonders im Endspiel zog Anders die Aufmerksamkeit der Zuschauer mit seinen provozierenden Jubelgesten auf sich. Kurz zuvor hatte er die erste Einzelpartie des Finals mit 4:3 gegen Henning „ FCH_Henning “ Wilmbusse von Hansa Rostock in überzeugender Manier für sich entschieden.

Elias legt nach: „So einer würde nie bei Fokus spielen!“

„Das muss er lernen und da gebe ich ganz klar Leipzig die Schuld, weil sie sagen es ihm gefühlt nicht. Denen ist das komplett egal und die werden damit irgendwann auf die Fresse fallen, weil sie werden den Jungen so nicht vermarktet bekommen“, wetterte der Deutsche und fügte hinzu, dass so jemand niemals für den Fokus Clan spielen würde, ungeachtet seiner Fähigkeiten in der Fußball-Simulation. Ein Fakt, an dem es laut Nerlich auch nichts zu diskutieren gäbe.