Ganz ohne Glitch! Unendlich viele Packs in FIFA 23 mit dieser Methode

EA Sports ist in der Regel nicht dafür bekannt, Geschenke zu verteilen oder Methoden, mit denen viel Profit gemacht werden kann, lange zu dulden. So wurden in der Vergangenheit schon etliche Vorgehensweisen, mit denen im FUT-Modus Packs oder SBC-Futter gecraftet werden konnte, signifikant abgeschwächt oder komplett entfernt. Natürlich zum Leidwesen der Spieler.