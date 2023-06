Drama pur! Deutscher Weltmeister verpasst FIFA 23 WM

Es sollte der krönende Abschluss einer fantastischen Saison werden, stattdessen versinkt die Welt von Weltmeister Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin in einem Meer aus Tränen. In einem höchst emotionalen Spiel musste sich der Leipzig-Profi seinem Kontrahenten Damian „damesheet“ Sitaram in einem dramatischen Elfmeterschießen mit 4:5 geschlagen geben.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Auf Twitter äußerte sich Umut entsprechend: „Bin nicht für die wm qualed… Bin so geisteskrank gebrochen Ich weiß wirklich nicht was man in dem Spiel alles machen muss um Tore zu schießen. Kann wirklich sein dass wegen fifa 23 meine Lebenszeit um 10 Jahre verringert“

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

Zuvor hatte Umut in der ersten Partie einen 3:0 sowie 2:1 Erfolg gegen den Argentinier Ezequiel „Ezecorrea1802″ Correa feiern können, kam aber nachfolgend in der Partie gegen damesheet nicht über ein 4:4 in der regulären Spielzeit hinaus. Somit bleibt es dem diesjährigen VBL Club Champion verwehrt, die Trophäe, die er im vergangenen Jahr gewann, 2023 zu verteidigen.

Umuts Leipzig-Kollege Anders „RBLZ_Vejrgang“ Vejrgang hingegen hat sich in seiner ersten kompetitiven Saison für alle drei WM-Wettbewerbe qualifiziert, was dieser via Twitter verkündete.

+++ Sendungen, Interviews, VODs! Abonniert unseren neuen YouTube-Kanal für noch mehr eSports- & Gaming-Content! +++

Deutsche Hoffnungsträger

Doch auch wenn RBLZ_Umut nicht bei der WM antreten wird, so sind immerhin zwei andere Deutsche mit von der Partie. Sowohl Jonas „Jonny“ Wirth vom SC Paderborn als auch Berkay „BerkayLion“ Demirci vom FC St. Pauli haben sich in ihren jeweiligen Gruppen und Matches durchsetzen können und spielen folglich um den WM-Titel.