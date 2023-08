Eine Übersicht der Karriere-Neuerungen in EA SPORTS FC 24

Noch vor dem eigentlichen Release am 29. September schaut die Fußballwelt gespannt auf EAs FIFA-Nachfolger EA SPORTS FC. Für diesen wurden bereits zahlreiche Neuerungen kommuniziert, unter anderem die Integration von weiblichen Spielerinnen in den Ultimate Team Modus. Doch auch in Sachen Manager-Modus dürfen sich die Spieler:innen über einige Neuerungen freuen.