Double perfekt: Paderborner eFootballer Wirth holt VBL-Titel

Jonas „Jonny“ Wirth hat die deutsche Einzelmeisterschaft in der Fußball-Simulation EA Sports FC 24 gewonnen und damit das Double perfekt gemacht. Beim Grand Final der Virtual Bundesliga (VBL) in Köln setzte sich der eFootballer des SC Paderborn mit dem Gesamtergebnis von 8:1 im Endspiel gegen Levy „levyfinn“ Rieck von RB Leipzig durch, bereits vor rund einem Monat hatte Wirth mit den Ostwestfalen die Klubmeisterschaft gewonnen.

"Dass ich nach dem Sieg in der VBL Club Championship auch noch die Einzelmeisterschaft gewinne, ist wirklich unbeschreiblich. Jetzt freue ich mich sehr auf die WM und meine erste Teilnahme an der eChampions League. Besser konnte der Tag gar nicht laufen", sagte Wirth. Mit dem Sieg sicherte sich der 18-Jährige unter anderem ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro.