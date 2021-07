Melee: Mang0 gewinnt Smash Summit

Für Mang0 war es ein doppeltes Comeback. Marquez hatte an allen bisherigen BTS-Events teilgenommen und musste sich bei Summit 10 ausgerechnet gegen Zain im Finale geschlagen geben. Auch diesmal rückte Platz 1 scheinbar in weite Ferne, als er schon zu Beginn der KO-Phase ins Loser Bracket verwiesen wurde. Hier musste er fünf Spieler aus dem Weg räumen, zuletzt Plup und Hungrybox, ehe er das Wunder möglich machte und im Großen Finale stand. Der Reset gelang ihm und auch das zweite Set gegen Zain ging an Mang0. Die Siege sicherten ihm seinen verdienten Sieg und das Preisgeld von über 45.000 US-Dollar.