EVO 2021: Alle Resultate des ersten Turnier-Wochenendes

Die erste Welle an EVO 2021-Turnieren wurde am vergangenen Wochenende zu Ende gespielt. Spieler traten in den Titeln Street Fighter V, Guilty Gear Strive, Tekken 7, Mortal Kombat 11 Ultimate und Skullgirls 2nd Encore an. Da die diesjährige Auflage des großen Fighting Game-Events online ausgetragen wird, sind die Partien auf unterschiedliche Regionen verteilt.