Guilty Gear: Interview mit deutschem Pro-Spieler Cem “KenDeep” Anar

Mein Set gegen Kyouse ist das, was mich am meisten beschäftigt hatte. Das I-No vs. May Matchup ist sehr schwierig für meinen Charakter, und Kyouse ist auch ein exzellenter Spieler. Allerdings habe ich ziemlich viel Mühe darin investiert, zu verstehen, wie ich gegen May spielen muss. Das hat sich am Ende ausgezahlt und ich konnte mir den Sieg garantieren.