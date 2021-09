Fighting Games: Keiner fragt nach simplen Spielen! - Kolumne SPORT1

Und auf dem Papier ist das kein schlechter Ansatz. „Easy to learn, hard to master“ ist der Grundsatz vieler erfolgreicher Spiele. Schach und Go sind dabei die prominentesten Beispiele aus der Brettspielwelt. Allerdings vergessen Fighting Game-Entwickler dabei einen entscheidenden Punkt: Es ist nicht schlecht die Grundlage für den Einstieg zu senken, die Decke sollte aber dabei keine Höhe verlieren. Oft wird mit dem vereinfachen von Spielmechaniken nämlich dieses „Skill Ceiling“ ebenfalls herabgesetzt. Spieler kommen schneller auf ein bestimmtes Level an Können, stagnieren dann. Es gibt keine großen Schritte mehr nach Oben. Etwas wovon Competitive Gameplay lebt. Durch die Beschränkung von Optionen wird der Berg, den man besteigen muss, wesentlich kleiner. Aber was macht man, wenn man an der Spitze ankommt? Denn es ist dieser Aufstieg, der Spiele wie Schach so spannend macht.