FREEMVC2: Der Kampf um den Re-Release einer Fighting Game-Legende

Seinen Start hatte Marvel vs. Capcom bereits im Jahr 1996 mit dem Titel X-Men vs. Street Fighter. Hier konnten Spieler bereits zahlreiche Elemente erleben, die für lange Zeit den Kern des Franchises ausmachen sollten: Anstatt einzelne Charaktere zu spielen traten Teams gegeneinander an. In diesem Fall wurde 2 gegen 2 gekämpft. Ein Spieler konnte während des Matches zwischen seinen beiden Fightern wechseln. Auch das Chain-Combo-System war bereits in X-Men vs. Street Fighter verfügbar. Genauso wie das Auftauchen von späteren Serien-Veteranen wie Magneto, Cyclops, Storm und Wolverine.