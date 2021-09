Street Fighter: Die Zukunft des Fighting Game-Franchises

Natürlich könnte sich dies auch auf die Geschichte des kommenden Titels beziehen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Ryu, Ken und Co. als Protagonisten ersetzt werden. Street Fighter III platzierte damals Alex als den neuen Hauptcharakter der Serie. Sein Debüt feierte er in Street Fighter III: New Generation. Ab diesem Zeitpunkt war er das Gesicht der Reihe und auf sämtlichen Promo-Materialien zu sehen. Unter den 10 spielbaren Charakteren waren tatsächlich nur zwei Altmeister: Ryu und Ken. Fans konnten sich damit nicht unbedingt anfreunden. Aus diesem Grund wurden in den beiden Nachfolge-Versionen, Second Impact und Third Strike, Akuma und Chun-Li hinzugefügt.