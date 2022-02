Capcom kündigt Street Fighter 6 an

Passend zur Enthüllung präsentierte Capcom einen entsprechenden Teaser-Trailer. In diesem tritt mit Ryu die wohl bekannteste Figur des Street-Fighter-Universums auf den Plan. Bestückt mit einem für den Charakter ungewöhnlichen Bart sowie Sandalen an den Füßen, steht er einem bislang unbekannten Charakter gegenüber, der jedoch ein wenig an Ken zu erinnern vermag - insbesondere die Boxhandschuhe mit der Aufschrift USA lassen diesen Schluss zu.