The King of Fighters XV: Keine Revolution, aber einsteigerfreundlich

Dabei teilt sich dieses Who-is-Who des SNK-Universums in Teams aus jeweils drei Kämpfern auf, um an dem namensgebenden Martial Arts-Turnier teilzunehmen. Demnach ist das Gameplay von The King of Fighters auch immer Team-basiert. Generell setzt die Reihe allerdings nicht auf eine Tag-Mechanik im Stil von Marvel vs. Capcom und Dragon Ball FighterZ, sondern lässt die Mitglieder eines Teams der Reihe nach in den Ring steigen (Eine Ausnahme ist The King of Fighters XI, hier konnten Charaktere durchgehend gewechselt werden).