Guilty Gear: Neuer Charakter Testament erscheint am 28. März

Arc System Works haben den letzten Charakter des ersten Season Passes für Guilty Gear Strive enthüllt: In diesem Fall ist es ein wiederkehrender Charakter: Testament. Testament war bereits in der Vergangenheit ein sehr androgyner Fighter. In Strive ist Testament nun offiziell non-binär. Dem Charakter wurde auch direkt ein komplett neuer Look spendiert, der sowohl die bekannte Sense, als auch einen neuen, viktorianischen Stil bietet.