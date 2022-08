Neues zu Rumble Fish 2: Spiel erscheint kommenden Winter für alle gängigen Plattformen

Bislang ist nicht bekannt, wann genau der Titel im Handel beziehungsweise in den jeweiligen Storeplattformen erscheinen wird. Jedoch hat 3goo mittlerweile verraten, dass The Rumble Fish 2 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch sowie PC via Steam für kommenden Winter geplant ist. Das Spiel selbst lässt sich, zumindest aktuell, in seiner ursprünglichen Fassung von 2005 auf Steam käuflich erwerben.