Project L ist während der EVO erstmals spielbar

Mit „Project L“ steht bereits das nächste große Riot-Games-Spiel in den Startlöchern. Mit Valorant wurde das letzte hauseigene Spiel veröffentlicht, welches sich weltweit großer Popularität erfreut. Das aus den USA stammende Unternehmen hofft nun darauf, auch mit „Project L“ in einem weiteren Genre fußfassen zu können.

Das Spiel, von dem bislang noch keinerlei Hinweise auf den Namen durchgesickert sind, ist ein klassisches Fighting Game, das in die selbe Kerbe wie Street Fighter, Tekken und ähnliche Spiele schlagen wird. In den vergangenen Monaten wurden bereits einige Gameplay-Szenen präsentiert, doch noch hält sich Riot in Sachen Umfang und generellem Inhalt bedeckt. Das könnte sich nun mit der kommenden EVO-Ausgabe ändern.