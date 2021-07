Fortnite: Ferrari 296 GTB originalgetreu im Spiel

Was bedeutet das für Fortnite? Der Ferrari ist ein Zweisitzer, es können also auch nur maximal zwei Fortnite-Spieler im Supersportwagen platznehmen. Trios oder Quads müssen sich also andere Fahrzeuge suchen. Wer also schon immer mal mit seinem Kumpel Ferrari fahren wollte, aber nicht unbedingt den Kontostand dafür hat… die Zeit ist reif.