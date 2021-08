Fortnite: Lust auf alte Dosen Katzenfutter?

Hier gibt es vier Spawn Punkte: Der erste Spawnpunkt ist auf der Ostseite von Craggy Cliffs zwischen den Gebäuden – in der Garage findet ihr die alte Dose. Nummer zwei zieht euch in den Norden: Auf der Nordseite von Craggy Cliffs findet ihr neben dem großen Gebäude die gesuchte Dose Futter. Der dritte Spawnpunkt ist auf der linken Seite des Gebäudes, das sich in der östlichen Ecke befindet und Nummer vier befindet sich am östlichen Rand von Craggy Cliffs, in der Garage des kleinen Gebäudes.