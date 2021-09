Fortnite: Die besten Landeplätze in Season 8

Fortnite Season 8 ist in vollem Gange. Es gibt bereits viele neue Items, einen neuen Battle Pass, aber auch die Map hat sich verändert. Wie immer ist es vor allem interessant, an welchen Orten der Loot am besten ist oder wo es viele Fights gibt. Ein Ort, der sich großer Beliebtheit erfreut, ist Boney Burbs. In den Lobbys kommt es hier besonders oft zu Sniper-Duellen. Wer also auf lange Distanz ein gutes Aim hat, wird in diesem Ort viel Spaß haben. Wenn es aber um außergewöhnlichen Loot geht, ist der Obstgarten ganz vorne mit dabei. Hier gibt es einige Truhen und zusätzlich kann man extrem gut Holz sammeln. Der Obstgarten steht für weniger Action, aber dafür könnt ihr euch optimal auf die kommenden Kämpfe vorbereiten und euren Gegnern mit gutem Loot überlegen sein.