Fortnite: Legendäre Quests in Season 7 – Guide: Ordentlich XP zum mitnehmen!

Um die Quest möglichst schnell zu erfüllen, sollte man in der Nähe des Corny Complex landen. Dort sorgt ein Maulwurf schon seit längerer Zeit für Unmut. Die Aufgabe besteht darin, den Maulwurf durch Katzenfutter anzulocken. Dafür müssen die beiden Paletten, die man von Marigold bekommt, an zwei der drei möglichen Stellen aufgestellt werden. Die Orte befinden sich allesamt in der Nähe der Scheune, sind also einfach zu erreichen.