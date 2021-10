Fortnite: Alle Informationen zu den „Turbo Aufleveln“ Wochenenden

Das Fortnite: Albträume Event ist in vollem Gang, schließlich sind es bis Halloween auch nur noch sieben Tage. Erst kürzlich ist die Würfelkönigin auf der Insel eingetroffen und leutete damit die nächste Phase der mehrwöchigen Veranstaltung ein. Fortnite-Fans sind allerdings nicht rundum zufrieden, denn in letzter Zeit konnten sie nur sehr langsam die Battle-Pass-Level aufsteigen. Epic Games reagiert nun auf diese Äußerung der Community und ändert die Menge an XP, die man sowohl während den Matches als auch durch die Sammelkarten erhalten kann.