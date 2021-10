Zieht Spider-Man bald in Fortnite seine Fäden?

Seit einiger Zeit entdeckt die Fortnite-Community immer wieder Spinnennetze in offiziellen Teasern von Epic Games. Während einige auf das Fortnite: Alpträume Event und das bevorstehende Halloween-Fest verweisen, scheint wohl doch etwas mehr dahinter zu stecken als bloße Grusel-Aufmachung. Hypex kündigte auf Twitter kürzlich die „riesige Möglichkeit einer Spider-Man und Fortnite Zusammenarbeit in diesem Jahr“ an.