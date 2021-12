Fortnite Skin Chani: So bekommst du ihn

Dune ist ein amerikanisches Science-Fiction Abenteuer, das in 2021 die Kinoleinwände erstrahlen ließ. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch, das in der gesamten Fantasy und Sci-Fi Welt bekannt ist. Im Film, der in einer fernen Zukunft spielt, wird die Adelsfamilie Atreides in einen Krieg auf dem Wüstenplaneten Dune hineingezogen. Protagonist Paul hat währenddessen immer öfter Visionen von Chani, einem mysteriösen Mädchen. Diese nimmt ihn später nach seiner Flucht in Schutz und verliebt sich in ihn.