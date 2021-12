Fortnite: Winterfest 2021 startet ab heute

Ein Klassiker des Winterfests ist immer die klassische Winterhütte in Fortnite. In ihr liegt wie letztes Jahr ein ganzer Haufen an Geschenken, die meisten davon kostenlos. Wie immer erreicht ihr die Winterhütte durch die Lobby. Über einen Button gelangt ihr in eine Zweitlobby, die entspannt weihnachtlich eingerichtet ist. Dort könnt ihr jeden Tag Geschenke öffnen und neben Cosmetics auch kostenlose Skins abstauben. Wir sind gespannt, was das Fortnite Winterfest noch alles für uns bereithält.