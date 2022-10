Nächste Kooperation! Epic bringt einzigartige Abwechslung auf die Insel

Das Vehikel hebt sich von den anderen Fahrzeugen auf der Insel ab und besitzt einzigartige Eigenschaften. Es lässt sich fast genauso steuern wie in Rocket League, verfügt über den Raketen-Boost und kann sogar springen und an Wänden entlangfahren. Logisch also, dass dieser Zusatz einige ganz neue Optionen beschert.