Diese Änderungen krempeln Fortnite in Kapitel 4 enorm um

Der Schockwellenhammer funktioniert Großteils wie das scheinbare Vorbild aus Halo. Mit einem überdimensional großen Hammer in der Hand kann auf den Boden geschlagen und dadurch dann Flächenschaden ausgeteilt werden. Spannend ist daran aber, dass sich mit gezielten Schlägen selbst durch die Luft geschleudert werden kann, um so Distanzen in sehr kurzer Zeit zu überbrücken.