Eine Million US-Dollar für Handy-Game Arena of Valor

Sechs Jahre später wurde mit League of Legends: Wild Rift doch noch eine mobile Fassung des Computerspiel umgesetzt. Obwohl Tencent mit Riot Games und Timi Studios die Entwickler beider Titel besitzt, scheint es so, als sehe das Unternehmen die Spiele als Konkurrenten an. So ließe sich auch die Entscheidung, Arena of Valor und Honor of Kings zusammenzuführen, sowie das Ausweiten der eSports-Aktivitäten in den westlichen Markt erklären.